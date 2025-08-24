Україна об'єднує: з окупації привітали з Днем незалежності

Окупований Алчевськ. Джерело: t.me/yellowribbon_ua

Жителі тимчасово окупованих міст України нагадали: незважаючи на лінії фронту та контроль російських військ, вони залишаються частиною єдиної країни.

До Дня незалежності українці із Севастополя, Сімферополя, Ялти, Євпаторії, Бахчисараю, Саки, Донецька, Маріуполя, Жданівки, Луганська, Алчевська, Вовчанська, Довжанська, Лутугіна, Мелітополя, Енергодару, Бердянська, Скадовська, Генічеська та Нової Каховки опублікували світлини і вітання, наповнені українськими символами.



Акцію організував Рух опору на тимчасово окупованих територіях «Жовта стрічка». У їхньому повідомленні сказано: «Віримо в ЗСУ і нагадуємо, що в окупації дуже чекають на Україну. І обов'язково дочекаються».

Активісти розвісили на вулицях міст жовто-блакитні символи, показуючи, що люди під окупацією не втрачають віри та продовжують чекати на повернення України.

