Зеленський нагородив Кіта Келлога орденом «За заслуги»

24 серпня 2025, 14:34

Володимир Зеленський та Кіт Келлог. Скріншот відео «Суспільне Новини» Володимир Зеленський та Кіт Келлог. Скріншот відео «Суспільне Новини»

Спецпосланець президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог взяв участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності України. Про це йдеться у повідомленні «Суспільне Новини».

Під час офіційної церемонії президент Володимир Зеленський вручив Келлогу орден «За заслуги» І ступеня, відзначивши його внесок у розвиток міждержавної співпраці, зміцнення українського суверенітету та популяризацію України у світі.

Як повідомляється, Келлог пробуде у Києві до 25 серпня та відвідає молитовний сніданок. Це вже другий його візит до України за літо: попередній відбувся 14 липня, коли генерал також зустрічався із президентом Зеленським.

На святкування Дня Незалежності до української столиці прибули й представники інших країн. Серед гостей — новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні, обраний на цю посаду 2025 року.

Нагадаємо, у своєму зверненні Зеленський наголосив , що в Україну повернуться Донецьк, Луганськ та Крим.

