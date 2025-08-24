З російського полону повернулися 146 українських захисників

Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Росія та Україна провели новий обмін військовополоненими: кожна сторона повернула по 146 військовослужбовців.

«Сьогодні наші люди повертаються додому», — повідомив у своєму Телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

За його словами, серед звільнених — воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість із них перебували в полоні ще з 2022 року.

Глава держави наголосив, що обміни тривають. «І, можливо, це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України», — додав Зеленський.

З російського полону додому повернувся український журналіст Дмитро Хілюк, якого окупанти викрали у березні 2022 року. Також звільнено колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого 18 квітня 2022 року викрали російські військові.

Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Російська сторона також повідомила про повернення восьми мешканців Курської області.

Нагадаємо, 14 серпня Україна повернула додому з російського полону наших захисників та цивільних у рамках обміну за формулою «84 на 84».