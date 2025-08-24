Норвегія та Німеччина оплатять Patriot для України

ППО для України. Фото: Міністерство оборони Норвегії

Норвегія та Німеччина домовилися сплатити для України дві системи ППО Patriot, які зараз перебувають на озброєнні Німеччини, а також закупити ракети до них. Про це заявили у Міністерстві оборони Норвегії.

Крім системи Patriot, Німеччина також профінансувала постачання радіолокаційних станцій TRML-4D від компанії Hensoldt та сучасних комплексів ближньої протиповітряної оборони Typhon-2, розроблених норвезькою Kongsberg, йдеться у повідомленні.

«Грунтуючись на нашій чудовій співпраці з Норвегією, ми дуже вдячні за участь у цій мірі допомоги і, таким чином, спільно значно зміцнимо можливості протиповітряної оборони України», — зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.



Як зазначається, Patriot залишається однією з найефективніших систем захисту від російських ракет і дронів, а нові поставки значно посилять українську ППО.

Нагадаємо, у ніч на 23 серпня із запущених армією РФ 49 БПЛА з чотирьох напрямків, протиповітряна оборона збила 36 дронів.