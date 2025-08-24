Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

24 серпня 2025, 17:52

Норвегія та Німеччина оплатять Patriot для України

ППО для України. Фото: Міністерство оборони Норвегії ППО для України. Фото: Міністерство оборони Норвегії

Норвегія та Німеччина домовилися сплатити для України дві системи ППО Patriot, які зараз перебувають на озброєнні Німеччини, а також закупити ракети до них. Про це заявили у Міністерстві оборони Норвегії.

Крім системи Patriot, Німеччина також профінансувала постачання радіолокаційних станцій TRML-4D від компанії Hensoldt та сучасних комплексів ближньої протиповітряної оборони Typhon-2, розроблених норвезькою Kongsberg, йдеться у повідомленні.

«Грунтуючись на нашій чудовій співпраці з Норвегією, ми дуже вдячні за участь у цій мірі допомоги і, таким чином, спільно значно зміцнимо можливості протиповітряної оборони України», — зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Як зазначається, Patriot залишається однією з найефективніших систем захисту від російських ракет і дронів, а нові поставки значно посилять українську ППО.

Нагадаємо, у ніч на 23 серпня із запущених армією РФ 49 БПЛА з чотирьох напрямків, протиповітряна оборона збила 36 дронів.

Скріншот відео. Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official Зеленський: Донецьк, Луганськ та Крим повернуться в Україну
24 серпня, 12:33
Взяття в полон окупантів у Донецькій області. Скріншот відео ГУР МО України Сили оборони України запобігли фейковим «новинам» на Донеччині: 16 окупантів взято в полон
24 серпня, 11:00
Зелений Гай під контролем українських сил Скріншот відео Українські піхотинці та штурмовики повернули контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області
24 серпня, 10:12
Партизани спалили вежу стільникового зв'язку під Кримськом. Джерело: t.me/atesh_ua Під Кримськом спалили вежу зв'язку, яку використовують військові
24 серпня, 09:36
«АТЕШ» заявило про знищення релейної шафи на ділянці залізничного під Мелітополем. Джерело: t.me/atesh_ua Партизани зірвали перекидання російських військових вантажів під Мелітополем
24 серпня, 08:28
Військові ліквідували російських загарбників у Донецькій області. Фото: скриншот Військові ліквідували російських загарбників у Донецькій області
23 серпня, 15:55

