У Сумах спалахнули житлові будинки після атаки російських дронів

Ілюстративне фото

Атака дронів у Сумах призвела до більш ніж десяти влучань, внаслідок чого спалахнули житлові будинки. Про це у ніч проти 25 серпня повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко на своєму телеграм-каналі.

За його словами, російські безпілотники масовано атакували громаду. Близько опівночі зафіксовано понад десять ударів.

В результаті сталося займання житлових будинків в одному зі старостинських округів територіальної громади. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Раніше про серію вибухів у Сумській області в ніч проти 25 серпня повідомляли голова Сумської ОВА Олег Григоров та в.о. голови міста Артем Кобзар. Вони заявили про масштабні пожежі внаслідок влучань у Сумах, в одному зі старостинських округів та на території Роменської громади.