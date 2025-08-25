Окупанти підірвалися, намагаючись зняти український прапор у Олешках

Скріншот відео. Джерело: t.me/andriyshTime

В Олешках, що на тимчасово окупованій Херсонщині, 24 серпня Сили оборони України влаштували вітання для українців в окупації на честь Дня незалежності.

За допомогою дронів на вишках та лініях електропередач встановили державні прапори України. Для загарбників також не забули підготувати «сюрприз», замінувавши конструкції.

Коли російські військові спробували зняти прапори, то стався вибух. Про це повідомив Telegram-канал «Андрющенко Time».

Нагадаємо, партизани спалили вишку стільникового зв'язку в Краснодарському краї.