Омбудсмен із РФ повідомила про зустріч з українськими колегами в Білорусі

Переговори Росії та України на рівні представників із захисту прав людини проходили за підтримки білоруської сторони. Фото: Тетяна Москалькова/Тelegram

Російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила про зустріч із представником офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що відбулася у Білорусі. Про це вона у неділю, 24 серпня, повідомила на своєму телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням Москалькової, переговори проходили за підтримки білоруської сторони.

Зазначається, що розмова була присвячена темам, пов'язаним із возз'єднанням сімей, умовами відвідування військовополонених, передачею посилок та обміном листів між родичами.

Останнім часом Україна кілька разів здійснювала повернення своїх громадян із російського полону. 24 серпня вдалося повернути військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, прикордонників та цивільних осіб.

Нагадаємо, 24 серпня Росія та Україна провели новий обмін військовополоненими: кожна сторона повернула по 146 військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що обміни продовжуються. «І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України», — додав Зеленський.