Чотири «Герані» вдарили по Слов'янську: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Нічний удар по Слов'янську. Джерело: t.me/Oper_KramatorsK

Слов'янськ 25 серпня пережив нічні дронові удари окупаційних військ. Близько 01:00 російські війська атакували місто чотирма БПЛА «Герань-2».

За інформацією мера Слов'янська Вадима Ляха, ударів зазнали адміністративні будівлі на вулиці Торській. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. Обійшлося без постраждалих, повідомила місцева влада.

Наслідки нічних ударів по Слов'янську. Джерело: t.me/kramatorskiy_pishet



Внаслідок російських обстрілів є жертви в інших містах Донецької області. Як повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, за 24 серпня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Дробишевому. Ще троє мешканців області за добу зазнали поранень.

Нагадаємо, російські військові 22 серпня вдень і вночі використали 41 авіабомбу з керованим модулем для ударів по території Краматорської громади Донецької області.