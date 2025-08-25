Армія РФ атакувала Україну дронами: ППО збила 76 цілей

ППО збила 76 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч на 25 серпня запустила Україною понад 100 дронів з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 46 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 25 серпня (з 19:00 24 серпня) противник 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 76 ворожих БПЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.



Крім того, зафіксовано влучення 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.



Раніше ми писали, що така дронів у Сумах призвела до більш ніж десяти влучань, внаслідок чого спалахнули житлові будинки.

