США та Україна обговорили, як зупинити видобуток рідкоземельних металів на окупованих територіях

США та Україна обговорили питання критичних мінералів та промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях. Фото: Facebook Юлії Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом, під час якої обговорювалися гарантії безпеки для України та зазіхання Росії на критичні мінерали на тимчасово окупованих українських територіях. Про це Юлія Свириденко у неділю, 24 серпня, повідомила у Фейсбуці.

Зазначається, що однією з центральних тем розмови стали реальні гарантії безпеки для України, які ґрунтуються на Статуті ООН з повагою до суверенітету країни.

Прем'єр-міністр наголосила, що ключем до забезпечення безпеки є сильна армія та економіка, закликавши зберегти потенціал Збройних сил України та активно розвивати промисловість.

Крім того, Юлія Свириденко наголосила на важливості повернення всіх українських громадян, включаючи військовополонених, цивільних осіб та дітей, депортованих до Росії.

Серед інших тем увага була приділена питанню критичних мінералів та промислових активів на окупованих територіях. За її словами, неприпустима будь-яка легалізація їх використання чи торгівлі.

Раніше повідомлялося, що спецпосланець президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог взяв участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності України. Під час офіційної церемонії президент Володимир Зеленський вручив Келлогу орден «За заслуги» І ступеня, відзначивши його внесок у розвиток міждержавної співпраці, зміцнення українського суверенітету та популяризацію України у світі.