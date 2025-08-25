Вето на застосування ракет ATACMS не позбавило Україну можливості вражати цілі у глибині РФ — ЗМІ

Американські далекобійні ракети ATACMS. Фото: Defense News

Адміністрація президента США Дональда Трампа, сподіваючись схилити Володимира Путіна до мирних переговорів, вирішила заборонити Україні удари далекобійними ракетами ATACMS та британськими Storm Shadow по території РФ. Проте не слід переоцінювати вплив цих ракет на перебіг війни, заявляє британське видання The Telegraph.

Заборона стає все менш суттєвою для України в міру того, як Київ зміцнює власну оборонну промисловість, вважають журналісти.

Після зняття обмеження на удари минулого року ракети ATACMS «завдали серйозних збитків» низці збройових заводів та складів боєприпасів на території Росії, зазначав адмірал Роб Бауер, старший військовий офіцер НАТО.

«Але завжди залишалося питання масштабу. Поставок цієї далекобійної зброї ніколи не вистачало для ведення Києвом тривалої повітряної кампанії. Починаючи з жовтня 2023 року, Пентагон поставив Україні загалом приблизно 500 ракет ATACMS, але, як повідомили The New York Times офіційні особи США, в арсеналі Києва залишилося лише приблизно 50 таких ракет», — йдеться у статті.

Вето на застосування ATACMS не позбавило Київ можливості вражати цілі у глибині Росії. Натомість він просто використав свій арсенал безпілотників, а серія недавніх ударів призвела до того, що зросли ціни на російський бензин, пише видання.