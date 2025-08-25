Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Лінія фронту наближається до Запоріжжя — військова аналітика

25 серпня 2025, 10:31

Наслідки ударів по Запорізькому району. Фото: Запорізька ОВА Наслідки ударів по Запорізькому району. Фото: Запорізька ОВА

Увага військових аналітиків та Генштабу ЗСУ все частіше зосереджена на запорізькому напрямку, особливо в районі Степногірська, де російська піхота намагається закріпитися.

Українським військам вдалося сповільнити темп наступу РФ і під час локальної контратаки вибити окупантів із південного мікрорайону Степногірська. Незважаючи на це, російські війська продовжують спроби просунутися на цій ділянці фронту, пише Телеграм-канал PETRENKO.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України відбили атаку противника на Оріхівському напрямку поблизу Приморського. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворожої активності за минулу добу не зафіксовано.

Водночас армія РФ веде інтенсивні обстріли Запоріжжя та Запорізького району. Як повідомляє Запорізька ОВА, 25 серпня під удар потрапила Кушугумська громада — попередньо, по ній били авіабомбами. Пошкоджено будинки, лінії електропередач та газопостачання. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Загалом, за даними ОВА, за добу зафіксовано близько 500 ворожих ударів по 13 населених пунктах області. Зокрема, було здійснено чотири авіаудари по Білогір'ю, Полтавці та Червоному, а також три обстріли з РСЗВ по Плавнях та Малій Токмачці.

За 24 серпня зафіксовано 327 атак дронів різних типів, переважно FPV, по Запоріжжю, Біленькому, Плавнях, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

Після удару 24 серпня по Запоріжжю в районі гімназії № 6 виявлено бойову частину ворожого дрона. Відповідне фото опублікував Телеграм-канал «Труха». Поліція оперативно знешкодила небезпечну знахідку на території Комунарського району.

Джерело: Тулуграм-канал «Труха»

Також зафіксовано 166 артобстрілів по Плавнях, Гуляйполю, Оріхову, Щербакам, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному. В результаті надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових та господарських споруд. За попередніми даними, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 25 серпня запустила по Україні понад 100 дронів з чотирьох напрямків.

