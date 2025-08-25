Окупанти за добу вдарили по трьох районах Донеччини: багато пошкоджень

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 24 серпня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари потрапили три райони:



Покровський район. У Покровську пошкоджено будинок.





Краматорський район. В Дробишевому Лиманської громади пошкоджено 5 приватних будинків, 4 господарчі споруди в 3 авто; у Щуровому пошкоджено двоповерхівку і 4 автомобілі. У Слов'янську пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі і 2 автівки. В Іверському Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок, 2 адмінбудівлі і 4 гаражі.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 25 серпня запустила Україною понад 100 дронів з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 46 БПЛА.

