ССО ЗСУ показали відео боротьби Руху опору в окупації

Скріншот відео

Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео, на якому показано діяльність Руху опору на тимчасово окупованих територіях. Українські підпільники демонструють, як борються з російськими загарбниками в окупації.



У повідомленні ССО йдеться: «Ми поруч. Ми всюди. Щодня — пліч-о-пліч зі своїми і за спиною у ворога — ми наближаємо Перемогу. Ми Рух опору Сил спеціальних операцій».

У ССО зазначили, що Рух виконує безліч різних завдань, і наголосили: «Завдання знайдеться і для вас».

Приєднатися до руху опору можна на сайті opir.org.ua, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти підірвалися , намагаючись зняти український прапор в Олешках.