На Київщині семирічний хлопчик застрелив дівчинку. Фото: поліція

На Київщині семирічний хлопчик застрелив шестирічну дівчинку з батьківської зброї. Інцидент стався 24 серпня. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Близько 16:00 до поліції звернувся заявник із повідомленням про те, що в будинку знайшли 6-річну дівчинку непритомну, з пораненням руки», — йдеться в повідомленні.



За даними правоохоронців, 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грав у будинку, де проживає. Малолітній взяв у руки мисливську рушницю, що належить його батькові, і зробив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла.



Батька хлопчика правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відносно батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї (ст. 166, ст. 264 Кримінального кодексу України).



Раніше ми писали, що прокурори відстояли в апеляції вирок киянину, який убив безпритульного собаку Мілку. Вбивцю присудили 7,5 роки позбавлення волі.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях