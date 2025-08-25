Російські війська вдарили по Лиманщині, спалахнула пожежа

Росіяни атакували Лиманщину. Фото: ДСНС

У неділю, 24 серпня, російські окупанти вдарили по селищу Дробишеве Лиманської громади Донецької області. Внаслідок атак пошкоджені будинки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Отримали пошкодження 5 приватних будинків, 4 господарські будівлі та 3 автомобілі. Також спалахнув житловий будинок, пожежу в якому рятувальники ліквідували на площі 35 кв. м», — йдеться у повідомленні.





Крім того, ще одна пожежа виникла у селищі Новоселівка. Рятувальники ліквідували спалах житлового будинку на площі 56 кв. м, яке виникло внаслідок обстрілу.



Раніше ми писали, що у понеділок уночі, 25 серпня, обстріляли село Іверське Новодонецької територіальної громади Краматорського району Донецької області.

