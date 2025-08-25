Луганські прокурори довели провину організатора мобілізації для РФ

Фото: Луганська обласна прокуратура

На Луганщині заочно засудили до 11 років позбавлення волі колишнього бойовика, який обійняв посаду «воєнкома» угруповання «ЛНР». Крім терміну, суд ухвалив конфіскувати його майно. Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.



Як встановили прокурори, мешканець Луганська у вересні 2021 року очолив «військовий комісаріат» у Артемівському та Кам'янобрідському районах. На новій посаді він не просто виконував формальні обов'язки, а й активно організовував роботу окупаційного військкомату, допомагав незаконним збройним формуванням та виконував вказівки російської адміністрації.

Найтяжче звинувачення пов'язане з тим, що, порушуючи міжнародне гуманітарне право, він змушував мешканців тимчасово окупованих територій служити у так званій «народній міліції» угруповання «ЛНР». Фактично це означало відправлення людей на фронт у складі регулярних частин російської армії проти України.

Луганська прокуратура довела його участь не лише у діяльності окупаційних структур, а й у військових злочинах, скоєних проти цивільного населення.

Нагадаємо, Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у держзраді та колабораціонізмі колишньому підполковнику Національної гвардії України, який перейшов на бік окупантів.