Пропагандист із Волновахи: 12 років за фейки та службу окупантам

Фото: Донецька обласна прокуратура

Суд Донецької області заочно засудив до 12 років ув'язнення 19-річного мешканця Волноваського району, який працював на створеному окупаційною адміністрацією телеканалы «Маріуполь 24». Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Крім тюремного терміну, його позбавили права протягом 15 років займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з інформаційною сферою у держструктурах та організаціях.

Юнак, родом із села Сонячне, 2023 року став «кореспондентом» окупаційного телеканалу та швидко освоїв стиль російських пропагандистських медіа. У своїх сюжетах він розповідав про «мирне життя» на захопленій території Донеччини, оспівував ідею «возз'єднання братніх народів» та відкрито агітував за президента РФ на псевдовиборах.

Особливу увагу він приділяв сюжетам, де намагався виправдати воєнні злочини російської армії. Зокрема, біля зруйнованого драмтеатру в Маріуполі він знімав «репортажі», спотворюючи факти трагедії та перекладаючи відповідальність за авіабомбардування на українську армію.

Такий «контент» працював на легітимізацію окупаційної влади та вводив глядачів в оману. Наразі псевдожурналіст перебуває у розшуку.

Нагадаємо, прокурори Луганської обласної прокуратури довели провину організатора мобілізації для РФ.