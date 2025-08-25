На окупованій Луганщині сотні тисяч людей залишилися без води — ОВА

Через постійні аварії на зношених водопроводах окуповані міста Луганської області, зокрема Алчевськ, Брянка та Кадіївка, залишилися без водопостачання. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Наголошується, що проблема з доступом до питної води на цій території, захопленій ще 2014 року, цього року значно загострилася.

За даними ОВА, інфраструктура повністю зношена, оскільки протягом 11 років окупаційна влада не займалася ремонтом комунальних мереж.

Місцеві жителі змушені щотижня стикатися з перебоями та пристосовуватися до життя за умов відсутності стабільного водопостачання.