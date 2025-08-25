Артилеристи перетворили на попіл РСЗВ та три гаубиці росіян

Українські військові успішно відпрацювали за позиціями російських окупантів, знищивши військову техніку. Про це повідомили у пресслужбі бригади 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.
«Сили оборони перетворили на попіл РСЗВ Type-75, три гаубиці 2А36 «Гіацинт-Б» та боєприпаси до них», — йдеться у повідомленні.
Довідка
Реактивна система залпового вогню — комплекс ракетного озброєння, що включає багатозарядну пускову установку та реактивні снаряди, а також допоміжні засоби та інше обладнання. РСЗВ належить до реактивної артилерії.
2А36 «Гіацинт-Б» — радянська 152-мм гармата, що буксирується. 2А36 належить до великокаліберної артилерії, і призначена для придушення та знищення живої сили, вогневих засобів, озброєння та військової техніки противника на марші, у місцях зосередження та в опорних пунктах.
