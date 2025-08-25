Українські розвідники завдали серію атак по воєнних цілях у Криму

Українські розвідники завдали серії ударів по військових об'єктах у Криму. Скрішот відео ГУР МОУ

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України завдав серію ударів по військових об'єктах Росії в Криму. Відео бойової операції розвідників опубліковано на офіційній сторінці Телеграм-каналу ГУР МОУ.



«Крим — це Україна! Спецпідрозділ ГУР МО України „Примари“, бійці якого послідовно працюють над демілітаризацією тимчасово окупованого півострова, вітають українську націю з Днем Незалежності вогняними кадрами бойової роботи у Криму», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, ГУР знищило розташування російських військ під Алчевськом Луганської області.