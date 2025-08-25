Війська РФ скинули авіабомби на Костянтинівку: є поранені та пошкодження

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: прокуратура

Російські окупанти 25 серпня в період з 11:20 по 12:00 здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку. Четверо людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



Росіяни застосували п'ять «ФАБ-250» із модулем УМПК. Під обстріл потрапила житлова забудова.





«Четверо містян, які знаходились під час обстрілу на вулиці, зазнали тілесних ушкоджень. У чоловіка 26 років та трьох жінок віком 51, 74 й 85 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, рвані рани та забій. Стан двох із них лікарі оцінюють як важкий», — йдеться у повідомленні.



Крім того, пошкоджено 21 багатоквартирний будинок та лінії електропередач.



Раніше ми писали, що в неділю, 24 серпня, російські окупанти вдарили по селищу Дробишеве Лиманської громади Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки.

