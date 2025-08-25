«Укрзалізниця» виставить на торги частину своїх виробничих потужностей

Фото з офіційної сторінки «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» планує восени виставити на аукціони з оренди близько 200 тис. кв. м власних виробничих площ у десяти областях України та Києві, повідомляє Forbes Ukraine. Йдеться приблизно про 20% вагоноремонтних підприємств компанії.



«Час діяти швидко», — зазначив генеральний директор «Укрзалізниці» Олександр Перцовський під час зустрічі з представниками бізнесу, міжнародних фінансових організацій та галузевих асоціацій 15 серпня, пише видання.



Повідомляється, що до кінця року чистий збиток у компанії може досягти 18 млрд грн — майже втричі більше за минулорічний. Основною причиною є скорочення вантажоперевезень, які забезпечують 80% доходу залізниці. Їхній обсяг за час війни впав майже вдвічі — до 160 млн тонн на рік.

Раніше також повідомлялося, що на тлі кризи «Укрзалізниця» скорочує персонал. У 2025 році витрати на зарплати становлять 52% доходів підприємства. Минулого року компанія зафіксувала чистий збиток у 2,7 млрд. грн., і тепер під загрозою звільнення перебуває близько чверті адміністративного персоналу найбільшого роботодавця країни.