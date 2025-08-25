Окупанти заявили, що зайшли в Костянтинівку: що насправді відбувається на фронті на Донеччині

Ситуація у районі Костянтинівки Донецької області

Українські сили продовжують наступальні дії на Покровському напрямку Донецької області. За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ звільнили Михайлівку і закріпилися на південь від Мирного і на північ від Миролюбівки. Таким чином лінія фронту поступово зсувається, попри те, що російська пропаганда заперечує просування Сил оборони у бік Малинівки.

Водночас російські війська зберігають активність: вони атакували поблизу Покровська, Родинського та Сухецького, а також намагалися розвинути наступ на кількох ділянках — у районах Білицького, Затишка, Новоекономічного та інших населених пунктів. Масштабність напрямків атак показує, що війська РФ намагаються розпорошити увагу української оборони, створюючи тиск на широкому фронті.

OSINT-аналітики проєкту DeepState фіксують, що Сили оборони звільнили Новомихайлівку та відкинули війська РФ у Зеленому Гаю.

Військова ситуація у районі Зеленого Гаю

Військова ситуація в районі Новомихайлівки

Водночас окупант зумів просунутися в районі Удачного та неподалік Соболівки.

Війська РФ просунулися в районі Удачного

Це свідчить, що обидві сторони ведуть маневрові бої, і фронт залишається динамічним.



На Краматорському напрямку за добу сталося не менше 16 бойових зіткнень, головним чином у районі Часового Яру, а також на підступах до Предтечиного, Маркового та Ступочок.

Примітно, що російські окупаційні медіа заявляють про захід військ РФ у Предтечино на околиці Костянтинівки, стверджуючи, що «штурмовики рухаються вперед, а інші підрозділи розчищають шлях з повітря». Однак, підтверджень цієї інформації з боку Сил оборони України немає.

Загалом ситуація на фронті характеризується локальними успіхами України на Покровському напрямку та спробами Росії розширити тиск одразу на кількох ділянках, що вказує на боротьбу за контроль над ключовими населеними пунктами Донецької області.

Як повідомлялося, російські окупанти 25 серпня в період часу з 11:20 до 12:00 здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку.

До повномасштабного вторгнення РФ понад 62 тисячі людей жили в місті Покровськ Донецької області. Станом на серпень 2025 року у місті залишилося близько тисячі мешканців.