На Чукотці РФ стався вибух на танкері: спалахнула пожежа, двоє військових у реанімації

На танкері за 110 км від Анадиря стався вибух. Фото: телеграм-канал РФ Baza

Неподалік річки Анадир на Чукотці РФ 25 серпня на малому танкері «Онемен» стався вибух парів горючої рідини. Розливу палива не було. Відомо, що дві особи отримали поранення. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Інцидент стався, коли судно, яке перевозило бензин, знаходилося на річці Анадир. Після вибуху спалахнула пожежа, спалах вдалося загасити.



Постраждали капітан та практикант, вони перебувають у тяжкому стані у реанімації. За даними ЗМІ, одному з постраждалих провели трепанацію черепа.



Судно «Онемен» відбуксовано до порту.



