У Слов'янську облили фарбою пам'ятник Партизанської слави

Монумент Партизанської слави у Слов'янську Донецької області було облито червоною фарбою. Фото: Новини Донбасу

Монумент Партизанської слави у місті Слов'янськ Донецької області, на якому зображені серп та молот, був облитий червоною фарбою минулими вихідними.

Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Також на монументі закріпили аркуші паперу із нагадуваннями про злочини тоталітарних режимів.

Монумент Партизанської слави (у народі — «Монумент Карнаухову») встановлений поряд з корпусом факультету фізичного виховання Слов'янського державного педагогічного університету.

Карнаухов Михайло Іванович (1893 – 1943) був засновником Слов'янського відділу НКВС (згодом став першим відділенням міліції у місті).

У період нацистської окупації міста Карнаухів організував партизанський загін, який активно діяв на території сучасних Слов'янська, Ізюму, Лиману, Слов'янського району.

У грудні 1942 року Михайло Карнаухов потрапив у полон, у 1943 році його розстріляли. Разом з ним було розстріляно ще кількох членів партизанського загону, підпільників міста та району. Усіх їх поховано в братській могилі, на місці якої і встановлено монумент.