Росія поширює фейк про те, що «бійці ЗСУ заради авто вбили жінку та дитину» у Покровську – ЦПД

Російські пропагандисти поширюють новий фейк про те, що військовослужбовці ЗСУ нібито «заради автомобіля вбили жінку та дитину» у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО.



У «новині» не має жодних підтверджень: ні фото чи відео з місця події, ні свідчень незалежних очевидців, ні інформації від українських чи міжнародних джерел. Єдиним «доказом» є слова чоловіка, який представився місцевим жителем, процитовані російським державним інформагентством. При цьому сюжет побудований за типовим для пропаганди сценарієм – максимально жорстокий опис злочину без перевірених фактів.



«Такі вкиди мають на меті дискредитувати українську армію та відвернути увагу від воєнних злочинів, які систематично вчиняє Росія в зоні проведення бойових дій. Також ворог намагається залякати населення прифронтових районів і нав'язати думку про російську окупацію як "порятунок"», – зазначили у ЦПД.

