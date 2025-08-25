На окупованій Луганщині у школах почнуть вивчати новий предмет: над його розробкою працює РПЦ – ОВА

Школа в окупованій Луганській області. Фото: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у Телеграм

З 2026 року додадуть ще один предмет школярам в окупованій Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, вони вивчатимуть «духовно-моральну культуру Росії».



«Цей предмет увійде до списку обов'язкових у кожному загальноосвітньому закладі. Планується, що його включать до програми 5-7 класів. Над розробкою підручника зараз працюють разом із представниками російської церкви», – розповів Харченко.

Нагадаємо, що в окупованій Луганській області закриють мережу коледжів та технікумів.