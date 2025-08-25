Зеленський: «Заяви росіян про те, що вони готові не захоплювати далі Україну – це не поступки»

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський не вважає поступками заяви російської сторони про те, що вони «готові не захоплювати далі Україну». Про це заявив сам Зеленський під час зустрічі у Києві з міністром фінансів і віцеканцлером Німеччини Ларсом Клінгбейлем, передає «Інтерфакс-Україна».



За його словами, він не вважає, що поступки у тому, що росіяни пропонують Україні виходити з території, яку РФ не контролює.



«Навіть діалог про це поза міжнародним правом», – зазначив Зеленський.

