Війська РФ з артилерії обстріляли Ямпіль під Лиманом: є загибла і поранений

Ямпіль. Фото: карта DeepState

25 серпня російські окупанти з артилерії вдарили по селищу Ямпіль Лиманської територіальної громади. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



За її словами, внаслідок атаки загинула 69-річна місцева жителька.



«Отримав черепно-мозкову та мінно-вибухові травми, осколкові поранення, струс головного мозку та контузію чоловік віком 61 рік», – розповіла Мєдвєдєва.

Нагадаємо, що 25 серпня війська РФ скинули авіабомби на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого є поранені.