Російська музика має бути максимально обмежена в інформаційному просторі України – мовний омбудсмен

25 серпня 2025, 21:12

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Фото: Офіс мовного омбудсмена Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Фото: Офіс мовного омбудсмена

Поширення російської музики в Україні – це фактично виклик національній безпеці та культурній ідентичності. Про це інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

За її словами, російська музика – особливо та, що створена чи підтримується людьми, які відкрито схвалюють агресивну політику РФ – має бути максимально обмежена в українському інформаційному просторі.

«Один із найдієвіших шляхів – це звернення до монополістів та великих світових платформ із чіткою позицією на основі українського законодавства. Зокрема, у 15-й статті Закону «Про культуру» прямо прописано унеможливлення виконання пісенного та іншого культурного продукту громадянами Росії або тими, хто підтримує агресивну політику держави-агресора. Саме на цю законодавчу базу ми можемо спиратися, вимагаючи від стрімінгових платформ дотримання наших національних інтересів. Крім того, важливо, щоб такі ініціативи підтримувалися на рівні РНБО та інших державних органів. Це надасть їм ваги та офіційного статусу, що своєю чергою підвищить шанси на успішне впровадження відповідних обмежень», – переконана Івановська.

Омбудсмен вважає, що блокування російської музики на популярних платформах – це необхідний крок щодо захисту культурного простору України.

«Водночас цей процес має бути чітко врегульований, прозорий та відповідати законодавчим нормам, щоб ми не лише відстоювали свої національні інтереси, а й діяли в рамках правового поля, викликаючи розуміння та підтримку як громадян України, так і міжнародної спільноти», – додала вона.

Нагадаємо, що 2 липня Кабінет міністрів України звільнив Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови.

