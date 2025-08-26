Путін може звільнити главу «ДНР» Пушиліна через водну кризу в Донецьку — ЗМІ

Пушилін та Путін на зустрічі

Водна криза на окупованій території Донецької області може призвести до відставки глави угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна. Він з 2018 року очолює окупаційну адміністрацію, а у 2022 році був затверджений Росією як керівник «ДНР». Розмови про його усунення ходять давно, проте зараз вони посилилися, пише The Insider.



Пушилін намагається використати ситуацію в політичних цілях, ініціювавши звернення до Путіна та отримавши аудієнцію у глави Кремля. На зустрічі він визнав до 60% втрат води через «знос мереж» і звітував про доставлення води караванами цистерн. При цьому глава «ДНР» заявив, що водну кризу можна вирішити лише військовим шляхом — «після звільнення Слов'янська та відновлення каналу „Сіверський Донецьк — Донбас“».



4 серпня Пушилін демонстративно сів за кермо водовозу та особисто розвозив воду мешканцям окупованого Донецька. Одночасно поширюються чутки, що саме йому належать заводи з виробництва води в пляшках, яка закуповується за бюджетні гроші за завищеними цінами.



Критика на адресу глави окупаційної адміністрації звучить навіть у проросійських Telegram-каналах.



Аналітики Путін може змістити Пушиліна пізніше під іншим приводом, тому що не любить приймати рішення під тиском обставин.



Тим часом Донецьк продовжує страждати від нестачі води.