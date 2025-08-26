Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Путін може звільнити главу «ДНР» Пушиліна через водну кризу в Донецьку — ЗМІ

26 серпня 2025, 07:18

Путін може звільнити главу «ДНР» Пушиліна через водну кризу в Донецьку — ЗМІ

Пушилін та Путін на зустрічі Пушилін та Путін на зустрічі

Водна криза на окупованій території Донецької області може призвести до відставки глави угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна. Він з 2018 року очолює окупаційну адміністрацію, а у 2022 році був затверджений Росією як керівник «ДНР». Розмови про його усунення ходять давно, проте зараз вони посилилися, пише The Insider.

Пушилін намагається використати ситуацію в політичних цілях, ініціювавши звернення до Путіна та отримавши аудієнцію у глави Кремля. На зустрічі він визнав до 60% втрат води через «знос мереж» і звітував про доставлення води караванами цистерн. При цьому глава «ДНР» заявив, що водну кризу можна вирішити лише військовим шляхом — «після звільнення Слов'янська та відновлення каналу „Сіверський Донецьк — Донбас“».

4 серпня Пушилін демонстративно сів за кермо водовозу та особисто розвозив воду мешканцям окупованого Донецька. Одночасно поширюються чутки, що саме йому належать заводи з виробництва води в пляшках, яка закуповується за бюджетні гроші за завищеними цінами.

Критика на адресу глави окупаційної адміністрації звучить навіть у проросійських Telegram-каналах.

Аналітики Путін може змістити Пушиліна пізніше під іншим приводом, тому що не любить приймати рішення під тиском обставин.

Тим часом Донецьк продовжує страждати від нестачі води.

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилін
Інше
водопостачання водна криза
Організації
ДНР

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:54
У Джанкої та Красногвардійському зафіксовано удари по залізничній інфраструктурі
09:00
Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко
07:18
Путін може звільнити главу «ДНР» Пушиліна через водну кризу в Донецьку — ЗМІ
18:34
На окупованій Луганщині у школах почнуть вивчати новий предмет: над його розробкою працює РПЦ – ОВА
14:46
Росія дала «зелене світло» на вивіз українських ресурсів із портів окупованих Маріуполя та Бердянська
14:24
На окупованій Луганщині сотні тисяч людей залишилися без води — ОВА
13:40
Пропагандист із Волновахи: 12 років за фейки та службу окупантам
13:09
Луганські прокурори довели провину організатора мобілізації для РФ
10:59
Ікона з вибухівкою: ФСБ в окупованому Криму затримала жінку, яка нібито збиралася підірвати силовиків
08:32
Окупанти підірвалися, намагаючись зняти український прапор у Олешках
13:23
Україна об'єднує: з окупації привітали з Днем незалежності
11:42
На захопленій Луганщині пролунав вибух, загинули троє російських військових
21:23
Захоплена частина Донеччини потрапила під обстріл: повідомляють про постраждалих
22:30
Окуповане місто Єнакієве потрапило під обстріл: є жертви, понад 20 людей постраждали
20:13
«ДНР» обіцяє воду мешканцям окупації лише після захоплення усієї Донецької області
16:15
Макіївське джерело пересохло: символ міста залишився без води
08:54
В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа
08:29
Окупований Севастополь був атакований безпілотниками: місцеві пишуть про удар по військовій частині
23:13
У Кіровському районі Донецька після атаки дрона спалахнув промисловий об'єкт
22:28
Через пожежу в районі окупованої Станиці Луганської запроваджено режим НС
усі новини
10:54
У Джанкої та Красногвардійському зафіксовано удари по залізничній інфраструктурі
10:50
Сьогодні вранці росіяни скинули на Костянтинівку дві авіабомби: є пошкодження
10:39
Війська РФ за добу вдарили по Донеччині 20 разів: пошкоджено будинки та адмінбудівлі
10:09
Орбан пригрозив Зеленському «наслідками» за слова про нафтопровод «Дружба» — ЗМІ
09:48
Зірку «Гри престолів» Колокольникова визнали загрозою нацбезпеці України
09:25
В Офісі президента Польщі відповіли на заяву про ризик відключення Starlink для України
09:17
Росія запустила по Україні 59 дронів: ППО збила 47 цілей
09:08
На Донеччині за добу росіяни вбили одну людину та поранили 6 цивільних
09:00
Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко
08:50
Україна закликає покарати РФ та іноземні компанії за використання портів в окупованих Маріуполі та Бердянську
07:18
Путін може звільнити главу «ДНР» Пушиліна через водну кризу в Донецьку — ЗМІ
23:14
В окупованій Макіївці пролунали вибухи: повідомляють про атаку дронів
22:30
Атака на НПЗ у Сизрані: безпілотники пошкодили установки переробки нафти
21:38
Українські війська не дають російській армії закріпитися на Лиманському напрямку – ЗСУ
21:12
Російська музика має бути максимально обмежена в інформаційному просторі України – мовний омбудсмен
20:03
Війська РФ з артилерії обстріляли Ямпіль під Лиманом: є загибла і поранений
19:02
Зеленський: «Заяви росіян про те, що вони готові не захоплювати далі Україну – це не поступки»
18:34
На окупованій Луганщині у школах почнуть вивчати новий предмет: над його розробкою працює РПЦ – ОВА
18:01
Українська авіація вдарила по командному пункту військ РФ в окупованому Соледарі: ліквідований командир бригади
17:41
Росія поширює фейк про те, що «бійці ЗСУ заради авто вбили жінку та дитину» у Покровську – ЦПД
усі новини
ВІДЕО
Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко
26 серпня, 09:00
Атака БПЛА на окуповану Макіївку. Фото: кадр із відео В окупованій Макіївці пролунали вибухи: повідомляють про атаку дронів
25 серпня, 23:14
Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська не дають російській армії закріпитися на Лиманському напрямку – ЗСУ
25 серпня, 21:38
Удар по командному пункту армії РФ в окупованому Соледарі. Фото: кадр із відео Українська авіація вдарила по командному пункту військ РФ в окупованому Соледарі: ліквідований командир бригади
25 серпня, 18:01
Парамедики врятували тяжко пораненого. Фото: скріншот У Костянтинівці парамедики поліції рятували тяжко пораненого
25 серпня, 16:01
Українські розвідники завдали серії ударів по військових об'єктах у Криму. Скрішот відео ГУР МОУ Українські розвідники завдали серію атак по воєнних цілях у Криму
25 серпня, 14:42

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір