Україна закликає покарати РФ та іноземні компанії за використання портів в окупованих Маріуполі та Бердянську

Маріупольський морський порт. Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило та назвало нікчемним розпорядження російського уряду, яким морські порти тимчасово окупованих українських міст Бердянська та Маріуполя включені до переліку портів Росії, відкритих для заходу іноземних суден. Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій у понеділок, 25 серпня.

У відомстві заявили, що такі дії є черговою спробою Кремля легалізувати окупацію українських територій та закріпити незаконний контроль над ними.

«Зазначене рішення є кричущим порушенням фундаментальних норм і принципів міжнародного права, зокрема: Статуту ООН, який закріплює принцип суверенітету держав і заборону на втручання у внутрішні справи, Конвенції ООН з морського права 1982 року, яка встановлює, що регулювання судноплавства в територіальних водах України належить виключно до її компетенції, резолюцій Генеральної асамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України над усіма територіями в межах її міжнародно визнаних кордонів та рішуче засуджують триваючу російську агресію», — йдеться в заяві МЗС.

Україна закликала міжнародних партнерів запровадити додаткові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, іноземних компаній, а також судів, які братимуть участь у комерційній діяльності у портах Бердянська та Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що Росія відкрила для іноземних судів захоплені порти Маріуполя та Бердянська, щоб активніше вивозити вкрадені в Україні ресурси.