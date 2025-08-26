На Донеччині за добу росіяни вбили одну людину та поранили 6 цивільних

Росіяни атакували Донеччину.Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області минулої доби, 25 серпня, загинула одна людина в Ямполі, також шість мешканців постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 25 серпня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: в Ямполі», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 6 людей отримали поранення.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3434 особи, отримали поранення — 7886. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 25 серпня російські окупанти з артилерії вдарили по селищу Ямпіль Лиманської територіальної громади.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях