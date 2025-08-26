Росія запустила по Україні 59 дронів: ППО збила 47 цілей

Російські окупаційні війська в ніч проти 26 серпня обстріляли Україну за допомогою 59 БПЛА з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 47 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
«У ніч на 26 серпня (з 19:00 25 серпня) противник атакував 59 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.
Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 47 ворожих БПЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
У відомстві уточнили, що зафіксовано влучення 12 БпЛА на 9 локаціях.
Раніше ми писали, що на Донеччині минулої доби, 25 серпня, загинула одна людина в Ямполі, також шість мешканців постраждали.
