Росія запустила по Україні 59 дронів: ППО збила 47 цілей

ППО збила 47 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російські окупаційні війська в ніч проти 26 серпня обстріляли Україну за допомогою 59 БПЛА з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 47 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 26 серпня (з 19:00 25 серпня) противник атакував 59 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 47 ворожих БПЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.



У відомстві уточнили, що зафіксовано влучення 12 БпЛА на 9 локаціях.



Раніше ми писали, що на Донеччині минулої доби, 25 серпня, загинула одна людина в Ямполі, також шість мешканців постраждали.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях