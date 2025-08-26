Зірку «Гри престолів» Колокольникова визнали загрозою нацбезпеці України

Російський актор Юрій Колокольников

Російський актор Юрій Колокольников, відомий глядачам за роллю у серіалі «Гра престолів», внесений Міністерством культури та інформаційної політики України до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на відомство.

Підставою для включення артиста до переліку стала його участь у кінопроєктах, профінансованих із державного бюджету Росії. У наказі Мінкульту зазначається, що Колокольников брав участь у пропагандистських фільмах і цим сприяв поширенню кремлівської ідеології.

Актор активно знімався і у міжнародних проєктах. Він з'являвся в «Тенеті» Крістофера Нолана, «Впіймати на місці злочину» Даррена Аронофскі, серіалі «Білий лотос» Майка Уайта і, звичайно, в культовій «Грі престолів.

Повідомляється, що в українському «чорному списку» — 248 персон. Для порівняння: 2022 року туди внесли чотирьох росіян, 2023-го — трьох, 2024-го — 23-х. Цього року із переліку виключили російського гумориста Максима Галкіна.