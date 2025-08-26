Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Орбан пригрозив Зеленському «наслідками» за слова про нафтопровод «Дружба» — ЗМІ

26 серпня 2025, 10:09

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Yahoo News Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Yahoo News

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що «відкриті нападки» та погрози президента України Володимира Зеленського на адресу його країни «не залишаться без наслідків». Про це пише угорська газета Magyar Nemzet.

«Це були напружені вихідні. Президент Зеленський відкрито загрожував Угорщині. Він визнав, що газопровід “Дружба” не працює, тому що ми не підтримуємо їхнього членства в ЄС. Це також свідчить про те, що угорці ухвалили правильне рішення», – зазначив Орбан.

Він також зазначив, що Україна «не може потрапити до ЄС шляхом шантажу, бомбардувань та погроз».

«Тінь від слів Зеленського буде довгою», — зазначив він.

Нагадаємо, Сили оборони України атакували нафтопровід «Дружба» в РФ, через який Словаччина та Угорщина отримують російську нафту, щонайменше тричі — 13, 18 і 22 серпня.

22 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що ремонт пошкодженого нафтопроводу «Дружба» займе щонайменше п'ять днів.

У той же день Міністерства закордонних справ Словаччини та Угорщини поскаржилися Єврокомісії через атаки та пошкодження нафтопроводу «Дружба», через який ці дві країни отримують російську нафту.

24 серпня Петер Сійярто заявив, що Володимир Зеленський у День Незалежності України озвучив «грубі погрози на адресу Угорщини» і що Україна «почала серйозні атаки» на енергетичну безпеку Угорщини, завдаючи ударів по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба» на території РФ.

