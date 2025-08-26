Війська РФ за добу вдарили по Донеччині 20 разів: пошкоджено будинки та адмінбудівлі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 25 серпня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари окупаційних військ потрапили три райони:

Покровський район. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено 2 будинки. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено адмінбудівлю.





Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено господарчу споруду. У Новодонецькому пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено 4 людини, пошкоджено 21 багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, банк і 2 лінії електропередач.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що російські окупаційні війська в ніч проти 26 серпняобстріляли Україну за допомогою 59 БПЛА з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 47 дронів.

