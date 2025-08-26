Чотириразовий володар «Оскара» занесений до бази «Миротворця»

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

26 серпня 2025, 11:28

Голлівудський режисер, актор та сценарист Вуді Аллен потрапив до бази «Миротворця». Фото: Variety Голлівудський режисер, актор та сценарист Вуді Аллен потрапив до бази «Миротворця». Фото: Variety

Американський режисер, актор і сценарист Вуді Аллен потрапив до бази сайту «Миротворець» після онлайн-виступу на Московському міжнародному кінофестивалі.

У картці режисера у базі «Миротворця» зазначено, що він «свідомо взяв участь у російському пропагандистському заході під час російсько-української війни та вбивств українських громадян», а також публічно підтримав російську агресію.

«Аллен похвалив російське кіно, припустився поїздки до РФ і навіть заявив, що міг би зняти фільм про те, "як добре почуваєшся" в Москві та Петербурзі», — йдеться на сайті.

Сам режисер відреагував на критику в Україні. У коментарі британській газеті The Guardian він назвав винним у війні в Україні Володимира Путіна, а свій виступ на московському заході спробував відокремити від політики.

«Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він почав, жахлива. Але хоч би що зробили політики, я не вважаю, що припинення розмов про творчість — це хороший спосіб допомогти», — сказав він.

Як зазначили у «Миротворці», Московський кінофестиваль є складовою частиною кремлівської стратегії soft power («м'якої сили»). Його мета — показати, що попри зусилля «недружніх країн» Москва залишається міжнародно значущим центром тяжіння. З цього погляду поява там Вуді Аллена, хай навіть у вигляді зображення на екрані, безсумнівно, значний успіх.

Американський режисер, сценарист та актор Вуді Аллен є чотириразовим володарем премії «Оскар»: за найкращу режисуру і тричі — за найкращий сценарій. Серед його фільмів — «Кохання і смерть», «Дощовий день у Нью-Йорку», «Матч Пойнт», «Ханна та її сестри», «Північ у Парижі», «Манхеттен» та інші.

Раніше повідомлялося, що російський актор Юрій Колокольников, відомий глядачам за роллю в серіалі «Гра престолів», внесений Міністерством культури та інформаційної політики України до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
26 серпня, 15:00
У Добропільській громаді Покровського району Донецької області через російські обстріли знеструмлено шахти. Ілюстративне фото Через обстріл знеструмлено шахти Добропільської громади: 148 гірників залишаються під землею
26 серпня, 13:25
Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко
26 серпня, 09:00
Атака БПЛА на окуповану Макіївку. Фото: кадр із відео В окупованій Макіївці пролунали вибухи: повідомляють про атаку дронів
25 серпня, 23:14
Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська не дають російській армії закріпитися на Лиманському напрямку – ЗСУ
25 серпня, 21:38
Удар по командному пункту армії РФ в окупованому Соледарі. Фото: кадр із відео Українська авіація вдарила по командному пункту військ РФ в окупованому Соледарі: ліквідований командир бригади
25 серпня, 18:01

