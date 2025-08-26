Шпигунство біля стін Нацгвардії: СБУ спіймала агентку ФСБ

Затримка агентки ФСБ. Фото: Служба безпеки України

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили у Києві чергову агентку Росії. Про це повідомляє силове відомство.

Затримали жінку «на гарячому» — під час розвідки біля будівлі Головного управління Національної гвардії. Її завданням було скласти детальну схему розташування блокпостів та службових паркувань по периметру установи.

Як з'ясували слідчі, 36-річна киянка — фрілансерка. Але паралельно вона збирала дані про військові об'єкти столиці: від ТЦК до стратегічних адмінбудівель. Ці відомості росіяни планували використати для нових атак та терактів проти Києва.



Встановлено, що знайомий із окупованого Криму запропонував «співпрацю». Так жінку і завербували російські спецслужби. За «роботу» вона розраховувала отримати «квиток» до Росії через треті країни.

Під час обшуку у затриманої вилучили смартфон, за допомогою якого вона спілкувалася із куратором.

Скриншот листування з куратором

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

