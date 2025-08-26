На Покровському напрямку прикордонники відбили штурм та захопили в полон дев'ять окупантів

Українські військовослужбовці відбили черговий штурм російських загарбників на Покровському напрямі. Крім того, військові взяли в полон дев'ять окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
У відомстві уточнили, що у цьому напрямі росіяни намагаються штурмувати малими групами.
«24 серпня наші бійці відбили черговий штурм і захопили в полон шістьох окупантів», — йдеться в повідомленні.
Декількома днями раніше захопили ще трьох загарбників. Серед них представники різних регіонів: від окупованої Донеччини до Удмуртії та Осетії.
Нагадаємо, українські військові взяли в полон близько двох десятків окупантів, серед яких опинився один громадянин Непалу.
