В російській 83-й бригаді офіцери стріляли самі в себе заради виплат

Головне управління розвідки Міноборони України розповіло про масштабну корупційну схему, розкриту в російській 83-й окремій десантно-штурмовій бригаді.



Офіцери частини перетворили фронт на джерело особистого збагачення: вони масово оформляли собі фіктивні поранення, нагороди та статуси «героїв», щоб отримувати мільйонні виплати. Загальна сума привласнених коштів перевищила 200 мільйонів рублів — близько 2,5 мільйона доларів.



За документами понад 30 військовослужбовців проходили «лікування» у шпиталях після нібито отриманих бойових поранень. Насправді багато хто з них навіть не наближався до передової, продовжуючи при цьому отримувати зарплату, надбавки та пільги.



Найяскравішим прикладом є підполковник Костянтин Фролов, начальник групи спецоперацій. За документами він був поранений чотири рази. Російські федеральні телеканали навіть випускали пафосні сюжети про його «героїзм» — успішні операції снайперів і «порятунку товаришів».



За ці «подвиги» Фролов отримав чотири ордени Мужності та дві медалі «За відвагу». Проте з'ясувалося, що його «рани» були організовані своїми товаришами по службі: підполковник просив стріляти в нього так, щоб не зачепити життєво важливих органів.



Водночас десятки реально загиблих російських військових досі числяться в документах як «зниклі безвісти». Це дозволяє Міноборони РФ уникати виплат їхнім сім'ям, тоді як старші офіцери безкарно наживаються на фіктивних травмах та вигаданих нагородах, повідомили у ГУР МОУ.

Нагадаємо, українська авіація завдала удару по командному пункту ЗС РФ в окупованому Соледарі Донецької області. Ліквідовано командира мотострілецької бригади та п'ятьох офіцерів.