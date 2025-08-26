Українці в окупації можуть захистити себе в інтернеті

Російські окупаційні служби посилили контроль над інтернетом на захоплених територіях і чинять тиск на провайдерів, розшукуючи «неблагонадійних» проукраїнських користувачів, повідомляє Рух спротиву на окупованих територіях «Жовта Стрічка».

За словами активістів руху, головна проблема в тому, що багато людей просто не вміють встановлювати VPN, а отже залишаються беззахисними перед російською системою стеження.

«Ми вже залучили фахівців, які працюють цілодобово: вони дають покрокові інструкції, посилання та максимально спрощують процес підключення VPN», — зазначають у «Жовтій Стрічці».



Для чого це потрібно? Згідно із російським законодавством, інтернет-провайдери зберігають історію переглядів користувачів протягом трьох тижнів. Якщо почати користуватися VPN сьогодні, то вже через цей час у провайдера не залишиться жодних даних, які він міг би передати силовикам.



Саме тому в рамках проєкту «Ти в Україні» кожен, хто перебуває в окупації, може отримати VPN-доступ безкоштовно на сайті tyvukraini.com

Активісти наголошують: у 80% випадків окупанти починають стеження за людиною саме з перевірки її інтернет-активності. «Якщо ви перебуваєте в окупації, VPN — це не просто зручність, це питання особистої безпеки, а під час війни — питання життя та смерті».

«Жовта Стрічка» закликає поділитися цією інформацією із родичами та друзями на окупованих територіях. Отримати безкоштовний VPN можна швидко тут: tyvukraini.com