Росіяни поранили мешканця під час обстрілу Костянтинівки

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

У вівторок вранці, 26 серпня, російські війська вдарили по Костянтинівці за допомогою FPV-дрону. Відомо, що одна людина постраждала, крім того, пошкоджено сміттєвоз. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни атакували прифронтове місто близько 09:30.



«Внаслідок ворожого удару поранення отримав один громадянин. За попередніми даними, його стан оцінюється як легкий — постраждалий самостійно звернувся за медичною допомогою до місцевого медичного закладу», — зазначив він.



Горбунов уточнив, що безпілотник потрапив автомобілем-сміттєвозом. Пошкоджено кузов машини та робочі механізми, що ускладнює виконання планових робіт із вивезення твердих побутових відходів.



Раніше ми писали, що 26 серпня о 05:10 російські окупаційні війська завдали двох ударів авіабомбами ФАБ-250 по місту Костянтинівці Донецької області. Внаслідок авіаударів пошкоджено фасад будівлі пожежно-рятувальної частини, службовий автомобіль, два фасади багатоквартирних будинків та гараж.

