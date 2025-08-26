Українські бійці пояснили, навіщо підірвали будівлю басейну в Торецьку

Сапери штурмового полку «Цунамі» бригади особливого призначення «Лють» Національної поліції України знищили у Торецьку стратегічно важливий об'єкт, щоб той не дістався російським окупантам. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.



Окупанти облаштували штаб у будинку старого басейну. Звідти війська РФ могли приховано висуватися майже впритул до українських позицій, пояснили у пресслужбі. Через потенційну загрозу керівництво бригади вирішило зруйнувати об'єкт і позбавити противника «козирів».



«Щоб закласти вибухівку, сапери під прикриттям бронетехніки вийшли безпосередньо на лінію фронту. Операція була надскладною, ризикованою і феєрично успішною», — підсумували в Нацполіції.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому російські військові йдуть по зруйнованому Торецьку.