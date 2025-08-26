Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Депортовані з Росії українці «вирвалися» з підвалу на кордоні з Грузією, але відразу опинилися в ТЦК

26 серпня 2025, 15:28

Депортовані з Росії українці «вирвалися» з підвалу на кордоні з Грузією, але відразу опинилися в ТЦК

Українці, які раніше застрягли в буферній зоні на грузино-російському кордоні та були вивезені в Україну за сприяння Міністерства закордонних справ, одразу після прибуття опинились у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це повідомляє «Нова газета Європа» з посиланням на одного з тих, хто повернувся.

За його словами, група громадян України спочатку була доставлена літаком із Грузії до Молдови, а потім автобусом перевезена на територію України.

«Всіх із цієї групи пізніше відвезли до ТЦК», — розповів чоловік, уточнивши, що йому не дозволили заїхати додому і відразу направили до ТЦК у Кривому Розі. Пізніше його відправили на медичну комісію до Дніпра.

«У мене із зором дуже погано, я нічого не бачу. Праве око не працює взагалі. <…> Якщо треба буде воювати, я теж піду, але дайте мені час хоч би свої справи зробити», — додав співрозмовник видання.

Йдеться переважно про людей, які раніше перебували у місцях позбавлення волі в Росії, а потім були депортовані на грузинсько-російський кордон. Там вони застрягли через проблеми із документами: грузинські прикордонники відмовлялися пропускати їх на територію країни.

У липні-серпні на прикордонному переході «Верхній Ларс» перебували близько ста українців. Вони були змушені жити в підвальному приміщенні в буферній зоні, влаштовували протести, деякі погрожували накласти на себе руки і наносили собі каліцтва.

22 серпня влада України повідомила, що вивезла з «Верхнього Ларса» 65 українців, серед яких були десять жінок і вісім тяжко хворих.

