Війська РФ просунулися у бік Костянтинівки Донецької області — DeepState

На карті DeepState зазначено просування російських військ у напрямку Костянтинівки Донецької області

Війська російської окупаційної армії просунулися біля Білої Гори та Олександро-Шультине на Костянтинівському напрямку на Донеччині. Також росіяни окупували населені пункти Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині, а крім того, просунулися біля Шевченка.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState вдень 26 серпня.

Тим часом у звіті та на картах бойових дій Генштабу ЗСУ, опублікованих у Facebook вранці 26 серпня, не зазначено появи військ РФ на території Дніпропетровської області.

Генштаб зазначає, що на Новопавлівському напрямку нарахували 19 російських атак, а найбільше – під Покровськом (43).

У переліку населених пунктів, біля яких відбувалися спроби штурмів, не згадуються села, про які написав DeepState: ні Запорізьке, ні Новогеоргіївка, ні Біла Гора, ні Олександро-Шультіне.

Раніше повідомляли, що українські військовослужбовці відбили черговий штурм російських загарбників на Покровському напрямку. Крім того, військові взяли в полон дев'ятьох окупантів. Наголошувалося, що на цьому напрямку росіяни намагаються штурмувати малими групами.