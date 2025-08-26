Колишній програміст «Яндекса» отримав 15 років в'язниці за пожертву Україні

Сергій Ірін. Фото з відкритих джерел

У Москві оголосили вирок колишньому співробітнику «Яндекса» Сергію Ірину. Його визнали винним у «державній зраді» через переказ 500 доларів українському фонду «Повернися живим». Про це пише «Медіазона».



Ірину призначено 15 років колонії суворого режиму та штраф у 5 мільйонів рублів — сума, порівняна з його дворічним заробітком. Перші три роки Ірин проведе у в'язниці, а потім його переведуть до колонії.



Повідомляється, що під час оголошення вироку Ірин не встав, як вимагає протокол, а підняв плакат із написом «Путін — х…ло», показавши його присутнім у залі.

Програміст переказав гроші фонду зі своєї російської банківської картки 27 лютого 2022 року. Незабаром Ірин покинув країну і кілька років жив за кордоном — у Туреччині та на Шрі-Ланці. Але навесні 2024-го він повернувся: хотів відвідати матір та брата в Нижньому Новгороді, зустрітися з друзями і навіть вирушити з ними у байдарковий похід.

Повернувшись, він одразу зіткнувся з поліцією: спочатку отримав п'ять діб адміністративного арешту «за дрібне хуліганство». А вже на виході зі спецприймача його затримали знову — за звинуваченням у держзраді. У листах із СІЗО Ірин розповідав, що після затримання його допитували із застосуванням електрошокера, а потім літаком доставили до московського Лефортова.

Програміст ніколи не заперечував, що свідомо допомагав Україні. «У нього така позиція. Він підтримує Україну, тож зробив переказ. І зараз продовжує підтримувати», — розповідав «Медіазоні» один із його родичів.

