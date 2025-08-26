Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Колишній програміст «Яндекса» отримав 15 років в'язниці за пожертву Україні

26 серпня 2025, 16:36

Колишній програміст «Яндекса» отримав 15 років в'язниці за пожертву Україні

Сергій Ірін. Фото з відкритих джерел Сергій Ірін. Фото з відкритих джерел

У Москві оголосили вирок колишньому співробітнику «Яндекса» Сергію Ірину. Його визнали винним у «державній зраді» через переказ 500 доларів українському фонду «Повернися живим». Про це пише «Медіазона».

Ірину призначено 15 років колонії суворого режиму та штраф у 5 мільйонів рублів — сума, порівняна з його дворічним заробітком. Перші три роки Ірин проведе у в'язниці, а потім його переведуть до колонії.

Повідомляється, що під час оголошення вироку Ірин не встав, як вимагає протокол, а підняв плакат із написом «Путін — х…ло», показавши його присутнім у залі.

Програміст переказав гроші фонду зі своєї російської банківської картки 27 лютого 2022 року. Незабаром Ірин покинув країну і кілька років жив за кордоном — у Туреччині та на Шрі-Ланці. Але навесні 2024-го він повернувся: хотів відвідати матір та брата в Нижньому Новгороді, зустрітися з друзями і навіть вирушити з ними у байдарковий похід.

Повернувшись, він одразу зіткнувся з поліцією: спочатку отримав п'ять діб адміністративного арешту «за дрібне хуліганство». А вже на виході зі спецприймача його затримали знову — за звинуваченням у держзраді. У листах із СІЗО Ірин розповідав, що після затримання його допитували із застосуванням електрошокера, а потім літаком доставили до московського Лефортова.

Програміст ніколи не заперечував, що свідомо допомагав Україні. «У нього така позиція. Він підтримує Україну, тож зробив переказ. І зараз продовжує підтримувати», — розповідав «Медіазоні» один із його родичів.

Нагадаємо, в Україну після 6 років ув'язнення повернулися троє жінок, яких росіяни затримали на захопленій Донеччині.

ТЕГИ

Інше
російський суд переслідування
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:58
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:47
Угруповання «ДНР» тепер залишає без води житло, визнане «безхазяйним»
14:04
Українці в окупації можуть захистити себе в інтернеті
10:54
У Джанкої та Красногвардійському зафіксовано удари по залізничній інфраструктурі
09:00
Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко
07:18
Путін може звільнити главу «ДНР» Пушиліна через водну кризу в Донецьку — ЗМІ
18:34
На окупованій Луганщині у школах почнуть вивчати новий предмет: над його розробкою працює РПЦ – ОВА
14:46
Росія дала «зелене світло» на вивіз українських ресурсів із портів окупованих Маріуполя та Бердянська
14:24
На окупованій Луганщині сотні тисяч людей залишилися без води — ОВА
13:40
Пропагандист із Волновахи: 12 років за фейки та службу окупантам
13:09
Луганські прокурори довели провину організатора мобілізації для РФ
10:59
Ікона з вибухівкою: ФСБ в окупованому Криму затримала жінку, яка нібито збиралася підірвати силовиків
08:32
Окупанти підірвалися, намагаючись зняти український прапор у Олешках
13:23
Україна об'єднує: з окупації привітали з Днем незалежності
11:42
На захопленій Луганщині пролунав вибух, загинули троє російських військових
21:23
Захоплена частина Донеччини потрапила під обстріл: повідомляють про постраждалих
22:30
Окуповане місто Єнакієве потрапило під обстріл: є жертви, понад 20 людей постраждали
20:13
«ДНР» обіцяє воду мешканцям окупації лише після захоплення усієї Донецької області
16:15
Макіївське джерело пересохло: символ міста залишився без води
усі новини
21:19
Уряд продовжив виплати на проживання для найбільш уразливих категорій ВПО. Що потрібно знати переселенцям
19:58
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ
19:24
Кабмін дозволив перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Коли запрацюють зміни
19:06
У ЗСУ розповіли, як в День Незалежності відбили штурм російських військ з бронетехнікою під Сіверськом
18:21
ЗСУ просунулися поблизу кордону у Сумській області – ISW
17:52
Атака на Костянтинівку: росіяни вдарили по пожежній частині міста
17:27
«Просування зупинили»: у ЗСУ спростували окупацію перших двох сіл на Дніпропетровщині
17:07
Гончаренко подав до Ради законопроєкт про скасування заборони на виїзд чоловіків за кордон
17:01
Українська армія знищила артилерію та склади боєприпасів військ РФ на Покровському напрямку
16:43
Війська РФ просунулися у бік Костянтинівки Донецької області — DeepState
16:36
Колишній програміст «Яндекса» отримав 15 років в'язниці за пожертву Україні
15:29
Уламки українського дрону, що летів до Росії, виявили в Естонії — ЗМІ
15:28
Депортовані з Росії українці «вирвалися» з підвалу на кордоні з Грузією, але відразу опинилися в ТЦК
15:21
Кабмін оновить правила перетину кордону для чоловіків у віці 18-22 років — Зеленський
15:16
У Павлограді відкрився оновлений транзитний центр для переселенців
15:05
Через російський удар по шахті в Добропільській громаді загинула одна людина, троє поранено: гірників підняли на поверхню
15:02
Окупанти знову атакували Костянтинівку: є жертва та постраждалий
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:47
Угруповання «ДНР» тепер залишає без води житло, визнане «безхазяйним»
14:16
Українські бійці пояснили, навіщо підірвали будівлю басейну в Торецьку
усі новини
ВІДЕО
Засуджена окупантами Лоліта Василенко. Фото: кадр із відео «Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ
26 серпня, 19:58
Російська бронетехніка під Сіверськом. Фото: кадр із відео У ЗСУ розповіли, як в День Незалежності відбили штурм російських військ з бронетехнікою під Сіверськом
26 серпня, 19:06
Удар по артилерії та складу БК окупантів на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українська армія знищила артилерію та склади боєприпасів військ РФ на Покровському напрямку
26 серпня, 17:01
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
26 серпня, 15:00
У Добропільській громаді Покровського району Донецької області через російські обстріли знеструмлено шахти. Ілюстративне фото Через обстріл знеструмлено шахти Добропільської громади: 148 гірників залишаються під землею
26 серпня, 13:25
Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко
26 серпня, 09:00
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір