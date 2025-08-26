«Просування зупинили»: у ЗСУ спростували окупацію перших двох сіл на Дніпропетровщині

Ситуація поблизу сіл Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині. Фото: карта DeepState

Інформація про окупацію сіл Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині не відповідає дійсності. Про це заявили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро».



За даними командування, Сили оборони України зупинили просування військ РФ і продовжують контролювати село Запорізьке, попри всі зусилля росіян, які намагаються захопити цей населений пункт.



«Також тривають активні бойові дії у районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками», – сказали в ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, що 26 серпня аналітики DeepState заявили про окупацію перших двох сіл у Дніпропетровській області – Запорізького та Новогеоргіївки.