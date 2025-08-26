У ЗСУ розповіли, як у День Незалежності відбили штурм російських військ з бронетехнікою під Сіверськом

Російська бронетехніка під Сіверськом. Фото: кадр із відео

24 серпня в День Незалежності російська армія проводила штурмові дії на Сіверському напрямку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.



За його словами, окупанти думали, що «ми святкуємо з самого ранку».



«Але свято виглядало таким чином, що особовий склад, який проводив штурмові дії орієнтовно з третьої до п'ятої години ранку, був знищений. І ворог намагався за допомогою трьох одиниць броньованої техніки та десь орієнтовно до 20 людей особового складу проводити штурмові дії. Однак цього дня і «темрява була за незалежність України». У темряві вони заблукали. І особовий склад разом із технікою був знищений. Про це нам прозвітувала 81-ша аеромобільна бригада ЗСУ», – розповів речник корпусу.

Нагадаємо, що 24 серпня ЗСУ відбили наступ російських військ поблизу села Серебрянка під Сіверськом, знищені три бронемашини загарбників.